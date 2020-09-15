В Тюмени прошел слет успешных предпринимателей

Всероссийский молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей – 2020" завершился в Тюмени. Форум собрал 500 офлайн-участников, которые смогли увидеть выступления экспертов со всей страны. Почти 6 тысяч человек присоединились к программе онлайн. Авторы лучших проектов нашли инвесторов.

Предприниматели презентовали 13 проектов экспертам. Лучшими стали Иван Шмонин и его концепция мобильных спортивно-зрелищных шоу Extreme Team Show, Гульнара Совкова с центром нейрореабилитации и коррекции метаболизма NEURO-Planet, Ильфат Минулин с комплексным проектом "Сибирская фауна" с зоопарком, океанариумом, аттракционами в районе озера Липовое.