Вывести бизнес на новый уровень тюменским предпринимателям помогут передовые телекоммуникации

Каждый бизнесмен стремится к увеличению прибыли при минимизации затрат. Одним из перспективных направлений оптимизации и развития является использование передовых телекоммуникационных технологий. В Тюмени и Тюменском районе подобные услуги предоставляет "Русская компания".

Один из самых удобных и низкозатратных вариантов телекоммуникаций – "Русфон". Это телефония по SIP-протоколу, которая позволяет передавать голосовые и видеоданные, переносить свой городской телефонный номер на новый адрес, даже в другой город, не меняя нумерации, посредством простого подключения к Интернету. Таким образом, компания приобретает большую мобильность, не теряя клиентскую базу и оставаясь всегда на связи, так как контакты остаются неизменными.

Услуга значительно дешевле проводной телефонии. "Русфон" включает 1000 минут оплаченного трафика и более низкую стоимость за каждую минуту сверх него, дает возможность одновременно совершать до 5 бесплатных вызовов и не требует никакой платы за перенос номера.

Объединить все офисы в единую сеть поможет "Виртуальная АТС", дающая максимально удобное управление звонками. Эта телефонная инфраструктура создаёт единый многоканальный номер с возможностью перевода вызова и автоматического голосового меню-приветствия (IVR), объединяет стационарные и мобильные телефоны, записывает, переводит и хранит все звонки, собирает статистику и создает телефонный справочник. Сервис можно настроить под собственные требования, поэтому предприниматель может быть уверен, что не упустит ни одного клиента или важного сообщения. Услуга включает круглосуточную поддержку специалистов "Русской компании".

Сократить расходы на организацию канала связи от провайдера до клиента поможет "Colocation". Суть услуги заключается в размещении оборудования клиента на территории провайдера и подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью. Предприниматель получает бесперебойное электропитание, организацию службы контроля доступа и мониторинга, контроль микроклимата помещений, прямое подключение к магистральной сети передачи данных и круглосуточную техподдержку.

Помимо этого, "Русская компания" проводит высокоскоростной Интернет в офисы и помогает наладить бесперебойную связь между подразделениями с помощью локальной сети, что заметно повышает производительность организаций. Услуга по желанию клиента включает настройку почтового сервера или установку программы обмена мгновенными сообщениями, а также создание единой точки входа для сотрудников.

"Русская компания" ценит каждого клиента и стремится оказать поддержку бизнесу в современных непростых условиях пандемии. Поэтому провайдер предлагает предпринимателям индивидуальные пакетные предложения, исходя из запросов и задач клиента. Подробнее о передовых услугах связи для бизнеса можно узнать по телефону 8 (3452) 39-00-39 или на официальном сайте "Русской компании" в разделе "Для бизнеса".

ООО "Русская компания" работает на рынке телекоммуникаций более 25 лет. Постоянными клиентами компании являются такие серьезные организации, как Сбербанк, Альфа-банк, Газпром, Тюменский индустриальный университет, Тюменская филармония, Тюменский большой драматический театр и другие.