В Utair решили перевозить детей до 12 лет за полцены

Билеты на авиаперелет для детей на все маршруты Utair со скидкой можно купить с 1 по 30 июня на сайте utair.ru и в мобильном приложении авиакомпании. Полететь по купленным билетам можно в любое время.

50% скидка для детей распространяется на все тарифы и маршруты rjvgfybb. В обновленном расписании - более 140 маршрутов по всей России с фокусом на прямые перелеты из регионов на юг, сообщает пресс-служба компании.

"Мы понимаем, что после карантина люди хотят полететь на отдых или к родным, но купить билеты на всю семью для многих дорого. Нам важно, чтобы люди продолжали летать без ограничений, тем более на рейсах Utair всегда много детей", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.