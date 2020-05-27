С тюменской компании взыщут 1,3 млн рублей за безучетное потребление электричества

Восьмой Апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тюменской области о взыскании с ООО "Автоцентр Арлан Моторс" в пользу АО "ЭК "Восток" долга за безучетное потребление электроэнергии в размере более 1,3 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что погрешность измерительного комплекса автоцентра составляет более 82%. Так, специалисты выявили вмешательство в работу прибора учета: корпус прибора учета был поврежден и были нарушены пломбы поверителя на корпусе счетчика.

Общество не признало факт безучетного потребления и отказалось добровольно произвести оплату, "Восток" обратился с иском в Арбитражный суд Тюменской области.

Суд вынес решение взыскать с ООО "Автоцентр Арлан Моторс" в пользу АО "ЭК "Восток" задолженность в размере более 1,3 млн рублей. Несогласный с решением Арбитражного суда ответчик подал апелляцию, но восьмой Апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда без изменения.