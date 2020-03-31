В Тюмени продаются два памятника архитектуры на улице Даудельной

В Тюмени в рамках проекта "Объекты реновации" на продажу выставлены два объекта культурного наследия регионального значения из "Больничного ансамбля из трех зданий" на улице Даудельной.

Первый объект — бывшая городская хирургическая больница. Ее площадь — 454 квадратных метра, площадь земельного участка — более 1,8 тыс. квадратных метров. Больница была построена на средства почетного гражданина г. Тюмени, купца 1 гильдии А. И. Текутьева в 1915–1917 годах.

Второй объект — здание ночлежного дома общества попечения о бедных. Он был построен в 1903 году на средства действительного статского советника Николая Ивановича Давыдовского. Здание двухэтажное, его площадь 849 квадратных метров. Участок — более 1,5 тыс.квадратных метров.

"Любое из этих зданий можно приобрести в собственность, заплатив символическую цену в 1 рубль за само здание и выкупив земельный участок под ним по привлекательной цене. Разрешенный вид использования участка — здравоохранение", — комментируют в департаменте имущественных отношений Тюменской области.

Также недвижимость можно и арендовать — срок аренды достигает 49 лет. На время проведения работ по сохранению памятника цена договора будет 1 руб. за 1 кв. м в год.