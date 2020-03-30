Сдать отчетность без риска для здоровья тюменцы могут с помощью сервисов "Русской Компании"

Март и апрель – пик сдачи отчетности за предыдущий год и первый квартал текущего года. В виду неблагоприятной эпидемиологической обстановки Тюмень, как и весь мир, перестраивается на бесконтактные способы работы в самых различных сферах. В "Русской Компании" уверены, что, сдавая отчетность через Интернет, руководитель проявляет социальную ответственность, не подвергая опасности своих сотрудников, свою семью и людей вокруг.

"Русская Компания" готова оказать как квалифицированную помощь в подготовке и передаче отчетности по сети Интернет в налоговые, надзорные, контролирующие органы и фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации, так и предоставить программу для самостоятельной сдачи отчетности. Специализированное программное обеспечение СБИС Электронная отчетность позволяет контролировать сроки формирования и передачи отчетов, иметь полный набор актуальных отчетных форм, получить оперативную консультационную помощь, выполнить проверку документов на ошибки, производить сверку расчетов с бюджетом, осуществлять переписку с госорганами. Доступность, простой и понятный интерфейс, а также функционал программы заметно облегчают рутинные процессы. Благодаря электронной подписи становится возможным работать из любой точки мира или, напротив, не выходя из дома. Техническая поддержка обеспечивает бесперебойную работу системы СБИС круглосуточно.

Вопросы отчетности касаются не только юридических лиц. Не позднее 30 апреля необходимо сдать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Квалифицированные консультанты окажут помощь в подготовке сопровождающих документов, заполнению форм, расчете налогов, составлению заявления на налоговый вычет.

ООО "Русская Компания" является аккредитованным удостоверяющим центром и лицензирована на работу с конфиденциальными данными. Получить консультацию о процедуре подачи электронной отчетности через Интернет можно по телефону +7 (3452) 68 00 86 и через форму обратной связи на сайте.