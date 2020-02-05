Жители Ишима попросили губернатора помочь с благоустройством двора и строительством дамбы

Губернатор Тюменской области Александр Моор 3 февраля провел личный прием граждан в режиме видео-конференц-связи. Из Ишима главе региона поступило два обращения.

Одно обращение касалось необходимости ремонта дворовой территории у многоквартирного дома по улице Калинина, 114. Здесь проживает много детей, поэтому нужно оборудовать спортивную площадку, считает жительница многоэтажки.

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин сообщил, в бюджете Ишима деньги на благоустройство дворов предусмотрены. До конца 2020 года все работы будут выполнены. Губернатор Александр Моор подписал поручение курирующему заместителю и главе города обеспечить проведение необходимых работ, а также предложил жильцам дома следить за качеством их выполнения.

Положительно был решен вопрос строительства противопаводковой дамбы в садовом обществе "Приишимский" Ишимского района. По словам заместителя губернатора, начальника областного главного управления строительства Сергея Шустова, в 2020 году на эти цели в бюджете муниципалитета денежные средства предусмотрены. Администрацией района ведется подготовка документации для объявления электронного аукциона на определение подрядной организации по строительству противопаводковой дамбы. Завершение строительно-монтажных работ планируется во 2 квартале 2021 года. Кроме того, для защиты территорий Ишимского района от затопления и подтопления в 2019 году построены противопаводковые дамбы в деревнях Мезенка и Синицына. Ведется строительство противопаводковой дамбы в п. Детский дом № 29, сообщается на сайте правительства.