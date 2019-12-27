"Фармасинтез-Тюмень" выпустил миллиардную таблетку

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Фармацевтический завод "Фармасинтез-Тюмень", входящий в группу компаний "Фармасинтез", выпустил миллиардную таблетку. В торжесвенной церемонии в честь события приняли заместитель Губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Один миллиард лекарственных препаратов исчисляется в разных формах: таблетки, жидкие формы, мягкие капсулы и был наработан за четыре года, с момента запуска завода в Тюмени в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.

В настоящий момент "Фармасинтез-Тюмень" реализует масштабный проект по производству гормональных лекарственных препаратов. Как отметил Андрей Пантелеев: "Мы смогли с вами сегодня убедиться, что компания реализует его ударными темпами — в начале феврале этого года была только подготовленная земельная площадка, сегодня уже возведены корпуса основных производственных и складских объектов".

"Проект по производству гормональных препаратов имеет стратегическое значение для страны, потому как в настоящее время более 95 процентов таких препаратов в Россию импортируется, а с запуском нового завода в Тюмени картина поменяется кардинальным образом" — заявил президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния.