Запсибкомбанк разыгрывает кроссовер

Запсибкомбанк

Акция "Чудеса на Новый год" стартовала 14 ноября. Клиенты Запсибкомбанка смогут стать владельцем автомобиля последней модели кроссовера, еще и получить кредит на выгодных условиях. Акция продлится до 29 февраля 2020 года.

Принять участие могут клиенты, которые получат в период акции ипотечный кредит, кредит наличными или переведут свой кредит в Запсибкомбанк. К акции также можно присоединиться, если у вас уже оформлен кредит в Запсибкомбанке. Главное, чтобы кредит был действующим на дату розыгрыша автомобиля.

Для участия необходимо зарегистрироваться в акции:

отправить SMS с цифрой 5 на любой номер сервиса "Мобильный Банк": 79221148880, 79037672157, в том числе на короткий номер 2100;

на сайте Запсибкомбанка.

Победители определятся путем случайного выбора из базы участников, выполнивших все условия акции. Розыгрыш состоится 3 марта 2020 года в присутствии тиражной комиссии и гостей мероприятия. Процесс выбора победителя будет максимально открытым, тем, кто не сможет посетить торжественное мероприятие будет доступна прямая трансляция.

"Мы рады закончить текущий год и стартовать новый 2020-й с масштабной акцией по размеру приза и с самыми доступными условиями для участия. Оформите кредит в Запсибкомбанке и получите шанс выиграть автомобиль, а если повезет по-крупному, сможете выиграть наши лучшие ставки по кредиту в акции "Новогодняя удача": 8% по ипотеке и 9,1% по кредиту наличными, в том числе при рефинансировании кредитов других банков. С Запсибкомбанком чудеса случаются и мечты сбываются просто. Победителем может стать каждый!", - отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Все подробности акции можно узнать на сайте банка в разделе "Акции и Спецпредложения" www.zapsibkombank.ru/aktsii/personal/ng/, по телефону 8-800-100-5005 или в офисах Запсибкомбанка.