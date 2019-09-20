В Тюменской области открылся завод энергетического оборудования

ООО "ЭнергоТехСервис" октрыл в индустриальном парке "Боровский" завод по сборке и капитальному ремонту блочно-модульных газовых электростанций компании INNIO. Данная сервисная линия - единственная в России и странах СНГ.

"Первая очередь завода - это основной сборочный цех. Сейчас на заводе работает 30 человек. После запуска второй и третьей коллектив увеличится до 60 сотрудников. Общий объем инвестиций по всем очередям ожидается в 5,75 млрд рублей.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, директор ООО "Энерготехсервис" Александр Свергин, президент и исполнительный директор компании INNIO Карлос Ланге.

Губернатор отметил, что ровно два года назад на полях Тюменского нефтегазового форума было подписано соглашение о создании этого производства. "Реализация этого проекта была бы невозможна без иностранных партнёров, без компании INNIO, мирового производителя газовых двигателей. Для нас это очень важно, так как в бизнесе, предпринимательстве, принятии решений об инвестировании очень важна история успеха. Другие предприниматели, в том числе и зарубежные, видят, что в Тюменской области держат слово, что нам можно доверять, инвестировать. Для нас это самый лучший пример, реклама и агитация для того, чтобы к нам на нефтегазовый форум приезжали новые компании, заводились новые знакомства, новые контракты и наша область развивалась", - подчеркнул Александр Моор.

"Компания INNIO является лидирующим производителем оборудования для децентрализованной энергетики. Мы используем различные типы газа. У нашей компании 90-летний опыт производства двигателей Jenbacher и Waukesha. В России мы работаем более двадцати лет. Основные причины, по которым мы лидируем на рынке, - это эффективные технологии, инновации и понимание нужд заказчиков. Мы очень впечатлены теми возможностями, которые увидели, посетив Тюменский нефтегазовый форум", - рассказал президент и исполнительный директор компании INNIO Карлос Ланге.

Далее, после обратного отсчёта Александр Моор, Александр Свергин и Карлос Ланге произвели первый торжественный запуск оборудования, нажав вместе красную кнопку. Также в присутствии губернатора Тюменской области было подписано первое деловое Соглашение между ООО "Энерготехсервис" и компанией INNIO.