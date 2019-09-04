СибБурМаш запустил производство на новой площадке

Резидент индустриального парка "Боровский" ООО "НПО "СибБурМаш" 4 сентября запустил серийное производство нефтегазопромыслового оборудования для заканчивания скважин.

В новых цехах предприятие выпускает нефтенабухающие и гидромеханические пакеры, центраторы обсадных колонн, комплектующие подвесок заканчивания скважин. В числе заказчиков - крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России: "Сургутнефтегаз","Славнефть","РН-Самотлорнефтегаз","РН-Юганскнефтегаз" и "Газпром нефть".

СибБурМаш - компания с богатой историей, резидентом парка в 2016 году стала ради расширения производства. В мае 2019 года в новых цехах прошли первые испытания оборудования. Инвестиционная составляющая проекта – 135 млн рублей. На предприятии создано 50 рабочих мест. В перспективе двух лет компания планирует запустить здесь вторую очередь, сообщили в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области.

Гендиректор группы компаний "СибБурМаш" Булат Хайруллин отметил, что в реализации проекта большую роль сыграла господдержка предприятий:

С вводом в эксплуатацию новых помещений в индустриальном парке "Боровский" мы увеличили производственные площади почти в два раза. Если бы не льготы по оплате аренды земли, которые мы получили вместе со статусом резидента индустриального парка, такое расширение обошлось бы значительно дороже.

Хайруллин отметил, что меры реализуемая в регионе поддержка производителей эффективна как с точки зрения развития бизнеса, так и с точки зрения возврата вложенных государством средств. За два года компания приобрела в лизинг семь лазерных станков, заплатив 111 млн рублей и получив 46 млн рублей господдержки. При этом налоговые отчисления в региональный бюджет выросли на 92 млн, что превышает размер предоставленной субсидии в два раза.

Индустриальные парки – универсальный инструмент, удобный и начинающим компаниям, и крупным производственным предприятиям. Для развития и роста предприятий здесь есть всё: земельный участок, инфраструктура и доступные инструменты поддержки, прокомментировала событие генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.