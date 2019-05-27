Ольга Романец расказала уральским промышленникам о тюменской поддержке

Фото предоставлено Агентством инфраструктурного развития

Представители Агентства инфраструктурного развития Тюменской области приняли участие в совещании, посвященном развитию научно-промышленного комплекса УрФО на основе межрегиональной интеграции.

Совещание организовано в рамках сотрудничества Агентства и Ассоциации "Уральский кластер "Малая Энергетика и Энергомашиностроение", подписавших в марте 2019 года соглашение о намерениях в области научно-промышленного взаимодействия между Свердловской и Тюменской областями.,сообщили в Агентстве инфраструктурного развития области.

Участниками мероприятия стали представители бизнеса, органов власти Свердловской, Курганской и Челябинской областей, руководители институтов развития и инфраструктурных компаний, представители научного сообщества и ассоциативных структур, объединяющих предпринимателей в промышленной сфере.

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец рассказала о мерах поддержки и развития промышленного производства в Тюменской области, в каких инвестпроектах и производственных услугах нуждается регион.

"Тюменская область готова предложить предприятиям из соседних регионов комфортные условия для реализации проектов. Они, в свою очередь, заинтересованы в выходе на наши рынки. Уверена, что наше общение будет иметь взаимовыгодные последствия и приведет к появлению новых производственных предприятий и росту промышленного товарооборота между регионами" - прокомментировала событие Ольга Романец.