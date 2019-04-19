Ландшафтные дизайнеры открыли в Тюмени зеленый сезон

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Садовый центр "Астра" в садовой школе "Ива Парк" впервые провел открытие Зеленого сезона-2019. Участниками мероприятия стали около сотни представителей компаний Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Челябинска, Тобольска. На встрече они обсудили современные подходы и технологи озеленения общественных и частных пространств.

В питомнике "Ахмечет" гости осмотрели выставку посадочного материала, Японский сад и дизайнерский сад AstraGarden-2018. Директор питомника Маргарита Ахмечет рассказала о декоративных морозоустойчивых гибридах ивы для городского озеленения.

Представитель тюменской компании "Парк Декор" Ольга Кочнева поделилась опытом озеленения жилых кварталов "Брусника". Директор московской компании "Грин Про" Михаил Гусев рассказал о новых рулонных газонах, а директор "Парк Декора" Юлия Булашева представила популярный у тюменцев газон "Премиум", газон городского формата "Стандарт", спортивный газон "Спорт" и газон "Индивидуальный", который компания "Парк Декор" будет выращивать под заказ на площадях клиентов.

Маргарита Ахмечет отметила, что профессиональные встречи важны для внедряения новых подходов в озеленении и стандартов качества на посадочный материал. "Мы с нашими партнерами сделаем "Открытие сезона" в подобным формате ежегодным мероприятием", - пообещала Ахмечет. Еще один организатор мероприятия Юлия Булашева отметила, что обмен опытом, изучение современных технологий и тенденций позволяют профессионалам улучшить свою работу, а значит более качественно в дальнейшем работать над созданием комфортной среды в городах.