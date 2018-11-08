Глава Тюмени потребовал восстановить озеленение возле делового центра "Республика"

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В конце октября у дома № 211 по улице Республики одно из местных предприятий незаконно снесло 25 тополей, что вызвало общественный резонанс. После выяснения всех обстоятельств инцидента, глава города Тюмени Руслан Кухарук принял решение восстановить нарушенное организацией благоустройство.

Управление по экологии департамента городского хозяйства, действительно, выдало разрешение на снос находившихся в аварийном состоянии 14 тополей. По факту же было вырублено 39 деревьев той же породы.

Как сообщили в администрации города, из-за нарушения условий использования вышеуказанной территории договор с предприятием расторгнут. Виновные в сносе деревьев выплатят до 200 тысяч рублей штрафа. Предприятию направлена претензия, содержащая предложение добровольно возместить ущерб от вырубки зеленых насаждений. По оценкам специалистов он превышает 3 млн рублей.

Глава дал поручение внести изменения в соответствующие документы, предусмотреть в планах на 2019 год высадку деревьев, специалистам администрации города - проконтролировать, чтобы организацией не велись строительные работы. Ранее СМИ сообщали, что на освобожденной территории планировалось создать парковку на 200 машино-мест.