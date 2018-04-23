ИТ-проекты на InnoWeek-2018 отберут эксперты крупнейших венчурных фондов

Проекты "Битвы стартапов" на форуме InnoWeek в Тюмени оценят эксперты крупнейших венчурные фондов и компаний. Свое участие в отборе проектов подтвердили Газпром нефть, ФРИИ, Phystech Ventures, North Energy Ventures, KamaFlow, Cognitive Technologies, Group-IB, ВЭБ Инновации и другие.

Битва стартапов — центральное событие форума инноваций, который пройдет в Тюменском технопарке с 4 по 6 июня. Площадка соберет более 100 стартапов, 30 экспертов федерального и регионального уровня и около 500 собственников компаний и представителей институтов развития.

Заявки на участие в Битве стартапов в этом году принимаются только от IT-проектов по направлениям: искусственный интеллект, информационная безопасность, интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн и криптовалюты, компьютерные игры. В рамках мероприятия также пройдет конкурс "Первый стартап", рассчитанный на участников до 18 лет. Призовой фонд Битвы стартапов — 10 миллионов рублей и стажировка в Кремниевой Долине. Подать заявки на участие можно на сайте innoweek.ru до 11 мая.

Еще одним важным событием InnoWeek-2018 станет панельная дискуссия "Как создать международный IT-продукт" и серия секций для участников: "Умный город", "Информационная безопасность цифровой экономики", "Развитие цифровой экономики в регионе". Кроме того, в программу включены два образовательных модуля: секция для стартапов, посвященная выводу продукта на мировой рынок, и секция для венчурных инвесторов, ее партнерами выступят Российская ассоциация венчурного инвестирования и Национальная ассоциация бизнес-ангелов.