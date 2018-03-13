Продажа билетов в тюменский аквапарк стартует 1 мая

Компания "Сибинтел-холдинг" сообщила о новом названии готовящегося к сдаче аквапарка. Напомним, долгое время у строящегося объекта было рабочее название "Аквамарин". Сейчас на официальном сайте аквапарк именуется как "ЛетоЛето". Его открытие намечено на июнь 2018 года.

Напомним, что тюменский аквапарк будет одним из крупнейших в стране. Площадь здания составит почти 50 тысяч квадратных метров, а зона водных атракционов — 11 тысяч. Она вместит в себя более 70 аттракционов. Общая протяженность горок составит порядка километра. Ежедневно посещать "ЛетоЛето" смогут 2500 человек, сообщает газета "Тюменские известия".

На сайте в данный момент запущен счетчик времени до старта продаж билетов. Судя по цифрам, билеты можно будет приобрести за месяц до официального открытия аквапарка, то есть уже с 1 мая.