Руководство Тюменской области и "Рускома" подписали соглашение о строительстве еще одной птицефабрики

Компания "Руском" не так давно успешно запустила в Юргинском районе комплекс по выращиванию индейки. Следующим инвестиционным проектом стал комплекс замкнутого цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 000 тонн в год. Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта сегодня, 98 февраля, подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и директор ООО "Руском" Темури Латария.

Производственные подразделения разместятся в Голышмановском, Омутинском и Юргинском районах. В планах построить фермы откорма бройлеров на 3,5 млн голов единовременного содержания, инкубаторий на 37 млн яиц в год, племенной репродуктор, собственный комбикормовый завод с мощностью 100 тысяч тонн кормов в год с элеватором хранения, цех убоя бройлеров и переработки отходов. Плановый объем инвестиций - около 7 млрд рублей.

"Строительство бройлерной птицефермы на 40 тысяч тонн - масштабный проект. В Тюменском регионе созданы комфортные и понятные инвесторам условия для реализации инвестпроектов. Их сопровождение со стороны регионального правительства способствует успешному выполнению всех планов в оптимальные сроки. Подписывая очередное соглашение о сотрудничестве, мы выражаем уверенность в том, что новый проект будет также успешно реализован в результате нашей совместной работы",- заявил директор ООО "Руском" Темури Латария.

Сегодня аграрный сектор можно считать одним из драйверов региональной экономики, в том числе благодаря реализации подобных проектов и сотрудничеству с надежными партнерами. Как отметил глава региона, при строительстве и запуске первого комплекса "Руском" выполнил все взятые на себя обязательства, создал новые рабочие места. Он не только дал старт появлению в регионе совершенно нового направления в экономике, в кратчайшие сроки предельно грамотно и профессионально построил производство, но и параллельно сформировал коллектив, позаботился не только об обучении и подготовке сотрудников, но и решении их бытовых вопросов.

"В новом проекте компании задействованы сразу три сельские территории, здесь появятся рабочие места. Благодаря этому инвестпроекту в Голышмановском районе оживет производственная площадка, которая в настоящее время не работает. Проекту будет оказана региональная поддержка в рамках действующего законодательства, кроме того, его реализация потребует от регионального правительства и муниципальных властей скоординированности действий. Уверен, все планы инвестора будут воплощены",- высказал мнение Владимир Якушев.

Первым этапом инвестпроекта станет строительство комбикормового завода в Голышмановском районе, что позволит обеспечить производственные мощности компании в необходимых кормах, сообщили в пресс-службе губернатора. Как ранее сообщалось, в результате его реализации в трех районах Тюменской области будет создано еще более 500 прямых рабочих мест и примерно столько же вспомогательных.