Молодых и рьяных научат вести бизнес с помощью интерактивной игры

Усвоить основные бизнес-навыки в формате соревновательной игры смогут тюменцы, участвующие в проекте #ПИНКОДБИЗНЕСА. Он стартует в Тюмени уже в эту субботу, 4 ноября.

Замысел следующий: желающие сориентироваться в предпринимательстве игроки делятся на команды и придумывают собственный бизнес-проект. В течение нескольких недель они прорабатывают его детальней и стараются развивать свое дело. Каждой команде в этом будет помогать приставленный к ней ментор из числа ныне благополучных тюменских предпринимателей. Еженедельно участники будут презентовать всем остальном, что у них складывается, и получать оценку экспертного жюри. При этом с самого начала у каждой команды будет открыт виртуальный счет, на котором результаты работы будут засчитываться в денежном эквиваленте. На завершающем этапе баллы за хорошие результаты суммируют с реальной суммой на расчетном счете. Как можно догадаться, победит команда, заработавшая наибольшую сумму денег в ходе всей игры. Победителям же сулят интересные перспективы, выходящие за пределы игрового формата.

Проект #ПИНКОДБИЗНЕСА реализуется в рамках федеральной программы "Ты — предприниматель", но это местная инициатива. Как отмечают организаторы, тюменское региональное отделение "Опоры России", миссия проекта — заинтересовать предпринимательской деятельностью тюменцев от 16 до 30 лет, а в особенности студентов, причем не только высших учебных заведений, но и техникумов и колледжей. В этом году проект стартует во второй раз, но будет носить исключительно практический характер, в нем нет каких-то образовательных сессий.

"Многие думают: ну как можно учиться в вузе и что-то зарабатывать? Наша задача донести, что такая возможность есть, показать, как это делается. И на выходе мы можем получить ребят, которые найдут в этом себя", — говорит Артём Андросов, председатель федерального молодежного комитета "Опоры России".

Регистрация на проект еще идет, но уже сейчас понятно, что проникнуться предпринимательским азартом удастся не всем — на участие подано около 570 заявок. При первой общей встрече новоиспеченные команды получат домашнее задание, и от того, насколько блестяще они с ним справятся, будет зависеть, возьмет ли один из менторов их под свое крыло на время игры. Точное количество менторов пока неизвестно, но, вероятно, их будет всего с два десятка, поэтому претендентам придется напрячь все свои задатки с первых дней, чтобы стать участниками проекта.

Наградой для команды-победительницы станет поездка в Москву, где участники смогут подсмотреть механизмы работы реального бизнеса — несколько дней они проведут в офисах Black Star и "Додо Пицца". Кроме того, родившиеся в ходе игры бизнес-задумки команд могут не пропасть даром. Проект завершится к первым числам декабря, в это же время в Тюмени пройдет очередная ярмарка инвестиций. Поэтому если у команд к этому моменту вызреют самодостаточные проекты, будет шанс заинтересовать ими реальных инвесторов.

"Мы хотим, чтобы у молодых людей сформировалось мышление возможностей: чтобы они говорили жизни "да", замечали во всем плюсы. Чтобы они могли подумать, какие есть возможности вокруг. У них будут встречи с реальными успешными предпринимателями, чтобы они видели, что это не сказочные персонажи, что реально достичь каких-то определенных вещей", — отмечает представитель фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Дмитрий Утьев.