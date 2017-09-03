Тюменские ученые разработали оборудование для повышения эффективности нефтяных скважин

Тюменские ученые представили разработку - внутрискважинный компенсатор реактивной мощности установки электроцентробежных насосов для добычи нефти. Устройство позволяет улучшить энергетические параметры комплекса добывающей скважины. Для этого предлагается комплектовать установки погружными компенсаторами реактивной мощности.

По словам разработчиков, это увеличивает общую энергоэффективность до 15%, уменьшает сечение питающего кабеля и сокращает затраты на обслуживание скважин почти на 5%, пишет ИА "Тюменская линия".



Подобные установки уже есть на российском рынке, но при этом ни одна из компаний не выпускает их в виде серийных изделий. Тюменцы уже получили патенты на разработку и готовы запустить их в производство. По предварительным оценкам, такое устройство будет стоить на рынке около 55 тыс. рублей.

Летом 2017 года проект получил поддержку бизнес-инкубатора тюменского технопарка. Вместе с информационным и юридическим сопровождением разработчики теперь могут участвовать в закупочных сессиях крупных нефтяных компаний и продвигать продукцию на российский рынок.

На первом этапе научно-производственная компания планирует освоить региональный рынок. Как заверяют разработчики, объем рынка в этой сфере растет, вместе с этим может расти спрос на внутрискважинные компенсаторы.