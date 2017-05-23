Сколько стоят инновации и стоит ли рисковать деньгами, временем и репутацией?

Форум "Инвестиции в инновации" пройдет в Тюмени 25 мая. Мероприятие, организованное региональным отделением "Деловая Россия" при поддержке правительства Тюменской области, состоится в Технопарке. Участие в мероприятиях бесплатное, достаточно просто зарегистрироваться на сайте innoweek.ru

Председатель тюменского регионального отделения "Деловая Россия" Лариса Невидайло:

"Инновации – это всегда риск, но еще больший риск – игнорировать их внедрение. Как принять взвешенное решение, позволить своему бизнесу приобрести новое звучание, какие инструменты поддержки инноваций существуют сегодня на региональном и федеральном уровне? Обо всем этом мы будем рассказывать на форуме. Состав спикеров внушительный, мы рады предоставить тюменским предпринимателям возможность общения с экспертами, имеющими опыт внедрения инноваций, в том числе в малом и среднем бизнесе".

Спикерами форума станут эксперты международного и федерального масштаба. Знаниями с предпринимателями поделятся учредитель и генеральный директор компании Neutron Interactive Дэн Кэффии, президент АО "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ Сергей Негодяев, генеральный директор группы компаний "InfoWatch", сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская, генеральный директор компании "Когнитивные технологии" Андрей Черногоров, генеральный директор РАН "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Впервые мероприятие, проведение которого приурочено ко Дню предпринимателя, пройдет в новом дискуссионном формате. В рамках форума участники и гости обсудят вопросы необходимости своевременного инвестирования в инноваций, определят список сфер, где их внедрение – жизненная необходимость, получат информацию о том, как найти доступ к инновациям и правильно оценить их стоимость.

Отметим, форум "Инвестиции в инновации" пройдет в рамках Недели инноваций Тюменской области – Innoweer-2017.

Начальник управления развития предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков:

"Приятно, что инициативу проведения такого масштабного мероприятия поддержали отраслевые компании. Экспертами недели инноваций стали представители компаний "Газпром нефть", "KNAUF Insulation", "Запсибкомбанк".

В рамках форума с планируется подписание соглашений между правительством Тюменской области и представителями инновационной сферы – группой компаний "InfoWatch", компанией "ЭкзоАтлет", занимающейся созданием медицинского экзоскелета, и компанией "АСБК" - ведущим интегратором информационных систем и платформ для государственного сектора экономики.