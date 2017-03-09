В регионе планируют развивать экспорт деревянной продукции

Фото: пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

В Тюменской области хотят увеличить количество предприятий лесной отрасли, занимающихся производством изделий на экспорт. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал директор регионального департамента лесного комплекса Владимир Артановский.

"Сейчас у нас таких компаний пять–шесть. Это, конечно, и наш фанерный завод, и несколько мебельных предприятий. В ближайшие десять–пятнадцать лет мы нацелены увеличить их число в несколько раз. Мы это можем сделать, так как Тюменская область по части лесной промышленности ресурсоизбыточный регион. Лесные участки — это 71% ее территории".

По словам Артановского, предприятия деревообрабатывающей и мебельной отраслей ориентированы на поставки в страны Азии, в частности Китай и Иран. Европейский рынок в этом смысле тоже привлекателен, но технологии захода на него несколько иные.

Отметим, что запасы древесины в Тюменской области составляют порядка миллиарда кубических метров. Ежегодно заготавливать без ущерба для природы здесь можно 16 миллионов кубических метров древесины, на деле от этого показателя заготавливается около двух миллионов кубов. Больше половины лесозаготовок приходятся на березу, еще четверть - на сосну. Основные запасы древесины расположены в Уватском, Тобольском и Вагайском лесничествах.