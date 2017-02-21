В Тюмени нашли инвестора для бани

В Тюмени нашелся инвестор, готовый вложить средства в ремонт городской бани по улице Полевой. Горожане смогут воспользоваться услугами бани после того, как здание и внутренние помещения будут приведены в порядок.

Как сообщили в администрации города, баня площадью в 2 226 квадратных метров является муниципальной собственностью. Зданию почти полвека, последние двадцать лет его арендовало ООО "Коммунальщик". О вверенном имуществе арендатор не беспокоился, поэтому некоторые стены здания пришли в негодность, а вместо вместо двух залов – мужского и женского, работал один. В итоге тюменцы вынуждены были мыться по графику, а в соцсетях периодически появлялись просьбы о проведении полноценного ремонта.

26 декабря 2016 года срок действия договора аренды истек.В целях дальнейшего сохранения здания и его функционального использования качестве бани и городские власти привлекли инвестора.