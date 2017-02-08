Рощино вошло в топ-20 аэропортов России по пассажиропотоку

Росавиация опубликовала статистику обслуживания пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах страны в январе-декабре 2015-2016 годов. Тюменскому аэропорту удалось преодолеть планку в 1,5 миллиона перевезенных пассажиров и потеснить с 20-го места Сургут.

Напомним, что после завершившейся в прошлом месяце реконструкции Рощино может обслуживать порядка пяти миллионов пассажиров в год. Если тюменцы действительно смогут выйти на такие цифры, то аэропорт поднимется на 7-е место в России. Сейчас данное место удерживает екатеринбургское Кольцово с 4,2 миллиона пассажиров. Пятерка самых популярных аэропортов страны состоит из трех московских, питерского Пулкова и Сочи.

Представляется, что в Рощино могут быть усилены транзитные пассажиропотоки. Например, через Череповец прошло 79 тысяч транзитных пассажиров, в то время как через Рощино только 12 тысяч. Наверняка у аэропорта имеются резервы и по грузоперевозкам: в прошлом году они сократились на 4,5%.