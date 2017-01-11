Аэропорт Рощино официально откроют после реконструкции

Официальное открытие главной воздушной гавани Тюменской области — аэропорта Рощино - состоится в понедельник, 16 января. На торжественное мероприятие приглашены полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских, министр транспорта России Максим Соколов, главы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин.

Масштабная модернизация началась осенью 2012 года и проходила в несколько этапов. Проект реализовывался Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. 20 декабря 2016 года были получены документы о вводе в эксплуатацию Рощино.

После проведенной реконструкции площадь аэропорта увеличилась до 27 тысяч кв. метров, раньше она составляла около 6,5 тысяч кв. метров. Предполагается, что пропускная способность международного терминала возрастет в четыре раза - с 50 до 200 пассажиров в час, а во всем аэровокзальном комплексе - с 250 до 600 пассажиров в час. За год аэропорт сможет обслуживать порядка пяти миллионов пассажиров внутренних и международных авиалиний, сообщает пресс-служба губернатора.