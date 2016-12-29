Теперь тюменцам будет куда пристроить не по возрасту умных детей

Детский технопарк "Кванториум" откроется в Тюмени в следующем году. Как сообщает сайт Агентства стратегических инициатив, 27 декабря объявлены итоги конкурса Министерства образования и науки по выбору субъектов РФ, которые получат федеральные субсидии на создание "Кванториумов". Наша область вошла в число 17 регионов-победителей.

Что это значит? Одна из главных проблем детского дошкольного технического образования заключается в том, что для детей нет достойного уровня практических задач, ради которых их учат. Многие курсы по робототехнике заняты банальной сборкой конструктора и решением простейших программистских задач. В результате дети попросту теряют время: и учатся медленнее, чем могли бы, и навыки применить негде.

Для решения данной проблемы придуманы детские технопарки. Причем придуманы нашими соседями: первые "Кванториумы" возникли в ХМАО, а сейчас в программе участвуют уже 19 российских регионов (это помимо упомянутых в начале новости 17). Суть программы в том, что компании-партнеры подкидывают детям практические задачи из собственной деятельности. При этом, чтобы у компаний был реальный интерес к деятельности технопарков, предусмотрено, что 20% бюджета "Кванториумов" должен обеспечивать частный бизнес. Партнерами детского технопарка в Тюменской области станут "Новатэк", Антипинский НПЗ и СУЭНКО.