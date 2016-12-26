UTair вернет деньги за авиабилеты тем, кто собирался в Тюмень на биатлон

В связи с отменой проведения Кубка мира по биатлону в Тюмени пассажиры авиакомпании UTair могут до 31 декабря 2016 года оформить возврат приобретенных ранее авиабилетов с полным возмещением их стоимости. Подтверждение в виде билетов на соревнования не требуется.

Как сообщает пресс-служба компании, возврату подлежат билеты с датами вылетов с 8 по 13 марта 2017 года в Тюмень и обратно, купленные до 22 декабря 2016 года включительно.

Вернуть авиабилеты можно в агентства по месту приобретения. Если покупка сделана через официальный сайт авиакомпании, то для возврата необходимо направить обращение с помощью формы "Обратной связи".

За дополнительной информацией можно обратиться по номерам 8-800-234-00-88 (звонок по России бесплатный для участников бонусной программы UTair STATUS), +7 (809) 505-33-77 (платная линия) и +7 (3452) 298-888 (для звонков из-за рубежа), а также направив сообщение в раздел "Обратная связь" на www.utair.ru.