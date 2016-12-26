Бизнес-омбудсмен придумал, как не повышать пенсионный возраст

Столыпинский клуб, который связан с именем федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, предложил альтернативную стратегию реформирования пенсионной системы. Как передают "Известия", в распоряжении которых оказался текст предложений, вместо повышения пенсионного возраста "столыпинцы" предлагают повышение доходов граждан.

Как известно, главный вызов, который стоит перед пенсионной системой, — это сокращение трудоспособного населения и увеличение числа пенсионеров, то есть повышение финансовой нагрузки на работающих. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина считает, что проблема должна быть решена путем повышения пенсионного возраста с соответствующим уменьшением числа пенсионеров. Что не совсем логично, ибо скорее всего приведет к всплеску безработицы. С одной стороны, официальные данные по безработице (5,3%) выглядят оптимистично. С другой, в одной только Тюмени 25,5% работоспособного населения не имеет какого-то определенного трудового статуса. Поэтому нет никакой гарантии, что пополнение рынка труда пенсионерами окажет на него благотворное влияние.

Однако существует ли альтернатива повышению пенсионного возраста в виде резерва роста доходов населения? На эту тему имеется статья заместителя директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова "Производительность и оплата труда: немного простой арифметики". В таблице 9 автор сравнивает долю оплаты труда в валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств по разным странам в 2010 году. Если в России эта доля составила 52,1%, то в Германии - 67,1%, в Великобритании - 72,2% и так далее. В то же время по доле зарплаты в ВВП наша страна не очень сильно отставала от развитых стран (данные взяты за 2007 год): 46,7% в России, 48,9% в Германии, 53,4% в Великобритании, 58,0% в Швейцарии.

Какой вывод можно сделать из зарплатной арифметики? Что имеются только два резерва для повышения доходов граждан: рост зарплаты в промышленности (и расширение промышленного сектора) и снижение налогов на фонд оплаты труда. Если внутри фонда оплаты труда уменьшить долю налогов, то реальные доходы работающих возрастут. Соответственно, работающим будет легче содержать пенсионеров. Последним резервом как раз и собирается воспользоваться Столыпинский клуб. По словам авторов концепции, если в среднем по миру нагрузка на фонд оплаты труда составляла 18% в 2015 году, то в России — 35,6%. Впрочем, профессор Российского экономического университета Владимир Кашин считает, что налоговая нагрузка на зарплату в отечественных промышленных предприятиях достигает даже 70,1%.

В выводе "столыпинцев" несложно заметить логическое противоречие (если уменьшить налоги, то налогов на пенсионеров станут платить больше). Поэтому любопытно будет понаблюдать за судьбой концепции. "Известия" сообщают, что итоговый текст будет представлен президенту Владимиру Путину в январе.