ВИЧ-инфицированными являются 1% жителей Тюменской области

На 1 января 2022 года в Тюменской области проживает 16 273 ВИЧ-положительных человек, из них 8 389 – в Тюмени. Показатель пораженности составляет 1,0% населения Тюменской области, предварительные данные сообщает пресс-служба Центра профилактики и борьбы со СПИД.

За 12 месяцев 2021 года в области зарегистрировано 1 112 новых случаев ВИЧ-инфекции. Из числа выявленных в 2021 году случаев половым путем инфицировалось 81,3%, при внутривенном немедицинском употреблении психоактивных веществ заразилось 16,5%. На долю вертикального пути приходится 1,3%.

70% новых случаев ВИЧ-инфекции регистрируется у граждан в возрасте от 30 до 50 лет. Выявление ВИЧ-инфекции в возрастной группе 50+ возросло до 15,9%. Объем вновь выявленных случаев у лиц в возрастной категории от 18 до 25 лет – 4%.