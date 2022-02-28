Центр профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени переедет на улицу Курортную

Центр профилактики и борьбы со СПИД с 9 марта начнет принимать пациентов по адресу: Тюмень, ул. Курортная, 28а (вход, въезд со стороны улицы Авторемонтной).

В связи с переездом произойдут изменения графика работы центра 4 и 5 марта.

Отделение на Червишевском тракте 4 марта будет принимать пациентов с 8 до 12 часов. В это же время пациенты могут сдать анализы. 5 марта отделение работать не будет.

Отделение на улице Республики 4 и 5 марта будет принимать пациентов с 8 до 18 часов, Сдать анализы в данном отделении модно будет 4 марта с 8 до 11 часов, 5 марта с 8 до 12 часов.

Уточнить информаци можно по телефону горячей линии: 8 9199 444 207 (с 8 до 20 часов в будни) и в регистратуре по тел.: 8 (3452) 27 66 89.