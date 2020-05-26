МЕДИНФО 72 – в тройке лидеров среди тюменских медицинских проектов

Фото: МЕДИНФО 72

Рейтинговое агентство "Сибирь" объявило тройку лучших региональных проектов о медицине, которые представлены в социальных сетях Тюменской области. Самый молодой для Тюмени медицинский проект МЕДИНФО 72 на основе анализа более 10 ресурсов и мнения экспертов занял почетное третье место.

Проект МЕДИНФО 72 представлен во многих социальных сетях: "ВКонтакте", на "Одноклассниках" и Facebook, в Instagram, Telegram. Имеется и собственный сайт МЕДИНФО 72, где регулярно публикуются актуальные материалы на медицинскую тему. Вкупе с ежедневными обновлениями и обилием полезной информации во всех популярных среди тюменцев социальных сетях (за исключением YouTube, который требует особого формата) данный проект, по мнению экспертов, является многообещающим.

Возглавил рейтинг лучших проектов региона на медицинскую тематику в социальных сетях информационно-просветительский паблик "Подслушано в медицине (Тюменская область)" как самый многочисленный тюменский проект в социальной сети "ВКонтакте". Недавно этот аккаунт начал работу и в сети Instagram.

На втором месте в рейтинге - "Территория здоровья/Тюменская область". Хотя этот проект делает акцент на сайте, социальные сети не остаются без внимания. Проект может похвастаться страницами во "ВКонтакте", Instagram, на Facebook (где является крупнейшим подобным тюменским проектом), в Twitter и "Одноклассниках", однако последние две давно не баловали подписчиков новыми публикациями.

Ирина Алькаева