Только дыши: 5 мая – Всемирный день борьбы с астмой

День борьбы с астмой во всем мире отмечается с 1998 года в первый вторник мая. Главная цель – привлечь внимание к этому заболеванию, трудностям людей с астмой. МЕДИНФО 72 пообщался с тюменскими врачами и готов поделиться полезной информацией с вами.

Бронхиальная астма – это хроническое заболевание легких, при котором возникает нарушение проходимости бронхов. Наверняка вы сталкивались с людьми, которые периодически начинают задыхаться из-за сужения дыхательных путей.

К сожалению, астма является неизлечимой болезнью, но контролировать ее возможно. Таких пациентов чаще всего ведет пульмонолог – это врач, который занимается исследованием и лечением патологий дыхательных путей, легких и плевры.

Как рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №1, наблюдается тенденция ежегодного увеличения числа пациентов с диагнозом бронхиальная астма. Здесь самое главное – контроль.

- В Тюменской области такие пациенты всегда были на контроле у специалистов. Март и апрель не стали исключением. Пациенты с хроническими заболеваниями имеют возможность получать телемедицинские консультации. Также губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился сделать выплату каждому человеку, кто имеет хронические заболевания, в их список входит и бронхиальная астма тяжёлой степени, – сообщила Тамара Шаргина, пресс-секретарь ОКБ № 1.

Бронхиальной астме подвержены люди всех возрастов. Каждый возрастной период имеет характерные особенности. Основным проявлением являются приступы удушья. При этом возникает свистящее дыхание, прекрасно слышимое на расстоянии, и сильный сухой кашель. Он может сопровождаться одышкой, чувством заложенности в грудной клетке.

Среди факторов риска появления астмы: условия жизни, различные аллергены, климат, работа, характер питания, наследственность. Поэтому неблагоприятная экологическая обстановка, использование пищевых добавок, синтетических материалов, курение, отягощённая наследственность и общее ухудшение здоровья могут способствовать развитию бронхиальной астмы.

- Во многих случаях приступы астмы можно предотвратить. Для этого нужно избегать или, по крайней мере, свести к минимуму взаимодействие с провоцирующими факторами. Однако в некоторых случаях астма сложно контролируется. Когда симптомы наблюдаются у пациента и в дневные, и в ночные часы, зачастую ограничивают повседневную активность, требуют более частого использования ингаляторов, содержащих бронхорасширяющие средства, – советуют специалисты ОКБ №1.

Рекомендации для больных астмой в период карантина

• Следуйте плану лечения, не прекращайте прием лекарств – принимайте их в соответствии с указаниями.

• Носите с собой свой ингалятор, чтобы вы могли реагировать при появлении симптомов астмы.

• Опасайтесь антисептических средств, которые могут вызвать приступ аллергии.

• Ежедневно чистите и дезинфицируйте поверхности, к которым часто дотрагиваетесь руками.

В период пандемии пульмонологи также ответили на наболевший вопрос: может ли астма способствовать более быстрому заражению COVID-19 и тяжелому течению болезни?

- Лица с бронхиальной астмой относятся к группе риска наряду со всеми, кто имеет хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, пожилыми, лицами с сахарным диабетом и тяжелыми хроническими системными заболеваниями. Стоит подчеркнуть, что любой вирус - грипп, ОРВИ, ротавирус — наиболее опасен для людей с хроническими заболеваниями. Не исключение и коронавирусная инфекция. Вирусные заболевания и развитие COVID-19 могут усугубить симптомы астмы и значительно ухудшить здоровье пациентов. Новая вирусная инфекция вызывает пневмонию, которая протекает у астматиков в осложненной форме. Поэтому чрезвычайно важно заботиться о себе, регулярно использовать ингалятор и следовать предписаниям врача по недопущению приступов астмы. Однако самая важная мера – это самоизоляция и минимизация контактов с людьми. Поэтому астматики должны оставаться дома, выходить на улицу только тогда, когда это крайне необходимо, - поясняют специалисты.