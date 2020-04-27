Тюменский уролог проводит онлайн-консультации для пациентов

Фото из личного архива Алексея Луткова

Алексей Лутков – оперирующий уролог, детский уролог-андролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сотрудник тюменской областной больницы № 1 (ОКБ № 1).

На протяжении многих лет он ведет прием пациентов от рождения до 18 лет. В его сферу деятельности входят более 40 распространенных заболеваний мочеполовой системы как у девочек, так и у мальчиков.

В сегодняшней непростой ситуации врач проводит онлайн-консультации для родителей и продолжает помогать детям выздоравливать. Портал МЕДИНФО 72 связался с Алексеем Лутковым и поинтересовался, как обстоят дела в урологии в период карантина.

По мнению Алексея Александровича, потребность в консультациях не стала меньше.

"Востребованность детской урологической помощи в городе Тюмени, и не только в Тюмени, высока. Это я заявляю, как бывший главный внештатный детский уролог Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Традиционно у меня полная запись на амбулаторный прием в консультативной поликлинике № 2 ОКБ № 1 города Тюмени. Запись на прием заполнена на месяц вперед, и это при том, что я провожу консультацию два-три раза в неделю", – признался врач.

Но, к сожалению, далеко не все тюменцы знают о том, что консультации можно проводить онлайн без личного посещения поликлиники.

"В условиях карантина дистанционных консультаций гораздо меньше, не более одной в день. Между тем, опыт показывает, что 80-90% обращений пациентов можно проводить дистанционно, то есть без непосредственного осмотра пациента. В детской урологии преобладает врожденная аномалия (гидронефроз, уретерогидронефроз, пузырной-мочеточниковый рефлюкс). Ведение таких пациентов до операции и после можно вести дистанционно", – поделился специалист.

Для этого достаточно иметь результаты объективных методов исследования (рентгенологических, УЗИ и лабораторных - анализы), а также озвучить свои жалобы и предоставить врачу выписки о проведенном лечении (если таковое было). Системные лаборатории (КДЛ, Инвитро) работают даже в режиме пандемии и выдают необходимые результаты.

"Для консультации пациент может прислать результаты обследования на мою электронную почту: drlutkov@mail.ru, мессенджеры +7 9292627137 (вотсап, вайбер) или в соцсетях (ВКонтакте или Инстаграм). Возможна видеоконференцсвязь. Поскольку я сейчас вынужденно не могу оперировать, то свободного времени для дистанционных консультаций у меня достаточно", – напоминает Алексей Лутков.

Конечно, мы не могли не попросить доктора дать несколько рекомендация для сохранения хорошего самочувствия во время самоизоляции.

"Во время карантина для сохранения урологического здоровья хочу рекомендовать не забывать про здоровый образ жизни, несмотря на ограничения в передвижении, а также тщательную личную гигиену и регулярную половую жизнь. При малейшем проявлении урологических заболеваний (боли в области почек, мочевого пузыря, половых органах, а также при изменениях цвета урины и акта мочеиспускания) можно обращаться к любому урологу, ведущему дистанционное консультирование (в том числе и ко мне). Либо в случае крайней необходимости звонить в скорую помощь и приемное отделение экстренного урологического стационара", – сообщил врач.

Ирина Алькаева