Лазер – уникальный шанс избавиться от множества несовершенств кожи лица

Одним из самых эффективных методов омоложения лица является лазерная терапия. Лазер запускает естественный механизм обновления и роста клеток, параллельно рассеивая состарившиеся. Фактически – это подтяжка кожи без операции, которая может быть осуществлена разными методиками и с использованием различных лазеров в зависимости индивидуальных особенностей и пожеланий пациента.

Самым распространенным, популярным и дающим наибольшую интенсивность обработки является на сегодняшний день углекислый лазер (CO2). После такого лечения кожная поверхность выглядит плотной и гладкой. Лазер устраняет морщинки, рубцы, бородавки, родимые пятна и даже применяется на начальных стадиях рака кожи. К тому же, он идеально подходит для устранения глубоких изменений.

Более точным, чем углекислый, считается эрбиевый лазер. Он удаляет более тонкие кожные слои и является частым выбором людей со смуглой кожей, так как снижает шанс появления обесцвеченных пятен. Кроме того, эрбиевый лазер обладает минимальным восстановительным периодом и лучше всего подходит для устранения поверхностный морщинок или для омоложения области вокруг глаз.

Есть в арсенале врачей и диодный лазер. Он отвечает за глубокое прогревание кожи и подлежащих тканей, благодаря чему запускаются процессы неоколлагенеза и синтеза эластиновых волокон. Для устранения морщин любой глубины, келоидных рубцов, шрамов и разрастаний, а также при лечении грибковых болезней кожи часто применяется фракционный лазер.

Целая группа лазеров, выполняющих специфичные функции, имеет "цветовое" обозначение. К примеру, зелёный лазер используется для лечения пигментных пятен на лице, веснушек, сосудистых сеток, опухолей, гемангиом, винных пятен, доброкачественных образований на коже и слизистых. Устранение сосудистого рисунка любого размера и на любой глубине, купероза и сосудистых родинок проводится с помощью жёлтого лазера. Рубиновый лазер подходит для эпиляции, удаления пигментных образований и татуировок. Также для удаления татуажа разных цветов используется александритовый лазер.

Помимо самих лазеров, в современной косметологии существует внушительный перечень методик лазерного омоложения.

Для корректировки отдельных дефектов небольшого размера применяется фракционное абляционное омоложение. При неабляционном методе применяются лазерные лучи большой длины, и омоложение достигается не только при устранении возрастных изменений, но и при терапии акне, рубцов и пигментных пятен. Важный момент – воздействовать необходимо на всю кожу лица.

Для удаления несовершенств кожи вокруг глаз особенно часто используется дермальный оптический термолиз, при этом, как правило, хватает одного сеанса, чтобы ощутить видимые изменения. А для придания кожным покровам свежести и эластичности врачей часто прибегают к фракционному фотоомоложению.

Новое слово в области косметологического омоложения – лазерная биоревитализация. Она эффективно и без боли убирает глубокие морщины и застарелые рубцы, не прибегая к помощи пластической хирургии. Методика призвана обеспечить ускорение деления клеточных единиц, запустить образование коллагена, что способствует восстановлению кожного покрова.

В Тюмени всеми необходимыми технологиями и знаниями для лазерного омоложения лица обладают специалисты многопрофильного медицинского центра SmartClinic. Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону +7 (3452)56-01-03. Подробнее об этой и других процедурах можно прочесть на сайте клиники.