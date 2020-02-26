Тюменских врачей приглашают обсудить актуальные вопросы офтальмологии

Фото: Областной офтальмологический диспансер

Круглый стол на тему "Актуальные вопросы офтальмологии" состоится 28 февраля в конференц-зале Областного офтальмологического диспансера (ул. Холодильная, 118, корпус 1).

Принять участие приглашаются все желающие врачи-офтальмологи. Вход свободный, начало в 16:00. В программе мероприятия – три доклада на крайне важные в современной офтальмологии темы. Спикерами выступят специалисты ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер": Ольга Сергеевна Долгова, Ирина Владимировна Немцова и Ольга Викторовна Мамаева.

Участники круглого стола обсудят современные подходы к лазерной коррекции зрения, изучат микрофлору конъюнктивальной полости и ее чувствительность к антибактериальным препаратам при воспалительных заболеваниях глаз, а также проанализируют эффективность проведения реабилитационных мероприятий в диспансерной группе детей с косоглазием.

Контактное лицо: заведующая отделением глаукомы, врач-офтальмолог, к.м.н. Светлана Васильевна Шатских. Задать интересующие вопросы можно по телефону: +7 (3452) 50-37-46.