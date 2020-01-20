Тюменцы могут победить храп раз и навсегда с помощью лазера

Храп – специфическое нарушение дыхания во сне, которое приносит дискомфорт храпящему и окружающим.

Храп встречается у 70% людей по всему миру и является не только безобидной эстетической проблемой и поводом для раздражения и насмешек. Хотя по себе он не опасен, порой храп вызывает синдром апноэ – полную остановку дыхания, которая может длиться несколько минут и повторяться десятки раз за ночь, а это – огромный стресс для организма.

Итогом запущенного храпа и апноэ могут стать аритмия (длительные остановки дыхания заставляют сердце работать усиленнее), гипертония (храп способствует повышению давления), нарушение правильной работы почек, общая вялость, раздражительность, понижение умственных способностей, внимания и памяти и даже увеличение рисков инфаркта миокарда, инсульта, преждевременного старения.

При серьезных нарушениях работы дыхательных путей поможет только хирургическое вмешательство. В тех случаях, когда не действуют иные методы лечения, незаменима лазерная коррекция. На сегодняшний день она считается специалистами наиболее прогрессивным и эффективным методом избавления от храпа. В Тюмени подобную высокотехнологичную операцию проводят в медицинском центре SmartClicnic.

Лазер избавляет от искривления перегородки, устраняет доброкачественные новообразования в полости носа, фиброзные наросты, лишнюю лимфоидную ткань, исправляет неверное анатомическое строение органов, расширяет промежуток в носоглотке.

Операция длится порядка 30 минут и не требует общей анестезии и направления в стационар, процесс сопровождается минимальной кровопотерей. Период реабилитации продолжается от недели до 30 дней. А самое главное – в результате храп уходит безвозвратно.

Узнать подробности и записаться на консультацию в медицинский центр SmartClinic можно по телефону: +7 (3452)56-01-03. Подробнее об этой и других процедурах – на официальном сайте клиники.

Имеются противопоказания. Перед процедурой требуется консультация специалиста.