Вернуть молодость кожи с помощью лазера можно в Тюмени

Современная косметология предлагает много способов продлить молодость лица. Один из самых популярных и доступных для жителей Тюмени – лазерное омоложения кожи. Эту услугу предоставляет медицинский центр SmartClinic.

Лазерное омоложение – аппаратный метод, запускающий естественный механизм обновления и роста клеток. В зависимости от степени повреждения кожного покрова устанавливается оптимальная глубина и температура воздействия луча на кожу пациента. Затем лазер безопасно рассеивает часть состарившихся ненужных организму клеток, стимулируя процесс регенерации тканей. По сути, это подтяжка без оперативного вмешательства, которая приводит к разглаживанию морщин и омоложению кожи лица естественным путем.

При этом лазер не только омолаживает кожу, но и устраняет ряд других проблем: рубцы, звездочки, акне и постакне, пигментация, расширенные поры, потеря упругости, сосудистые рисунки на коже, родинки, бородавки, морщины. Разумеется, для каждого случая требуется особый вид используемого лазера.

К примеру, один из самых популярных и распространенных - углекислый лазер (CO2), отличающийся наибольшей интенсивностью обработки. После лечения кожная поверхность выглядит плотной и гладкой. Такой идеально подходит для устранения глубоких изменений: убирает морщинки, рубцы, бородавки, родимые пятна и даже применяется на начальных стадиях рака кожи.

Нередко в косметологии используется эрбиевый лазер, более точный, чем углекислый, но при этом удаляющий более тонкие кожные слои. К нему часто прибегают в случае смуглой кожи пациента, так как эрбиевый лазер снижает шанс появления обесцвеченных пятен. Также он отличается минимальным восстановительным периодом и лучше подходит для устранения поверхностный морщинок или для омоложения области вокруг глаз.

Для лазерной эпиляции, удаления пигментных образований и татуировок подходит рубиновый лазер, также для избавления от татуажа разных цветов помогает александритовый лазер. Зеленый лазер используется для лечения пигментных пятен на лице, веснушек, сосудистых сеток, опухолей, гемангиом, винных пятен, доброкачественных образований на коже и слизистых. Закрывает группу "цветных" лазеров жёлтый. С его помощью проводится устранение сосудистого рисунка любого размера и на любой глубине, купероза и сосудистых родинок.

При лечении витилиго с выраженной репигментацией и хронического псориаза применяется эксимерный лазер. Для борьбы с сосудистыми заболеваниями, себорейным кератозом, невусами, веснушками, лентиго, гемангиомами, винными и родимымы пятнами используется лазер на красителях.

Одной из передовых методик лазерного воздействия является диодный лазер, цель которого – глубокое прогревание кожи и подлежащих тканей. Благодаря этому запускаются процессы неоколлагенеза и синтеза эластиновых волокон. Наконец, фракционный лазер устраняет морщины любой глубины, келоидные рубцы, шрамы и разрастания, а также применяется при лечении грибковых болезней кожи.

Помимо широкого спектра решаемых проблем, лазерное омоложение кожи лица обладает множеством плюсов: результат заметен сразу, подходит для кожи любого типа, максимальная безопасность, не требует хирургического вмешательства, не требует длительного восстановительного периода, устраняет за несколько процедур даже глубокие рубцы.

В Тюмени лазерное омоложение лица качественно проводят специалисты медицинского центра SmartClinic. Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону +7 (3452)56-01-03. Подробнее об этой и других процедурах можно прочесть на сайте.