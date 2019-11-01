Узлы щитовидной железы можно убрать лазерным методом

Более 40% женщин и порядка 20% мужчин подвержены образованию узлов щитовидной железы. Только в Тюмени распространенность так называемого узлового зоба составляет порядка 19,8%.

Заметив первые признаки недомогания, многие не придают им значения, не связывают это с щитовидкой или боятся операции. Однако такие узлы – опасны для здоровья, а бороться с ними безопасно можно с помощью передовых методов лечения и лазерной хирургии.

Узлы в щитовидной железе – уплотнения, которые отличаются от железистой ткани своей структурой. Они могут быть двух основных видов и состоять либо из клеток железы, либо быть наполненными жидкостью. Также узлы бывают и доброкачественными, и злокачественными, но последние встречаются значительно реже.

Зачастую обладатель узлового зоба даже не знает об этом, так как узлы могут не доставлять дискомфорт. Однако они опасны для здоровья, если разросшаяся ткань начинает выделять повышенное количество гормонов. Это может привести к болезненному похудению, повышенной потливости, нервозности, утомляемости, дрожи рук, пальцев и головы, а также к выпячиваю глазного яблока. Разросшиеся узлы могут сдавливать органы шеи, затрудняя дыхание.

Если железа при этом производит недостаточное количество гормонов, может начаться резкий набор веса, отечность (особенно по утрам), снижение либидо и иные проблемы половой сферы, диарея или запоры, сонливость, подавленное настроение, снижение остроты ума, понижение давления и брадикардия (снижение ЧСС). Если же несмотря на узловой зоб щитовидная железа выделяет гормоны в нормальном количестве, среди симптомов могут быть: беспричинное покашливание, одышка и приступы удушья, незначительная боль, трудности при глотании и т.п.

Чтобы подобрать оптимальный метод лечения узлов щитовидной железы мало диагностировать проблему – нужно определить диаметр узлов и характер новообразования. В случае если имеются небольшие уплотнения, не нарушающие серьезно самочувствие больного, возможно медикаментозное лечение. В зависимости от анамнеза больному могут быть назначены: препараты тиреоидных гормонов, препараты йода и даже антибиотики.

В случае же опасности для пациента и большого диаметра узлов показана хирургическая деструкция. К счастью, сегодня существуют достаточно эффективные методы подобных операций – с помощью лазера. Лазерное удаление узлов щитовидной железы позволяет получить хорошие результаты, минимизируя негативные последствия для пациента. Такая операция не требует долгой госпитализации и общей анестезии. Во время процедуры врач лазером воздействует на ткани узла, нагревая их. В итоге на месте патологии образуется рубцовая ткань, причем видимых шрамов не остается.

Процедура безболезненна для пациента, не требует длительного реабилитационного периода (пациент быстро может вернуться к привычному ритму жизни), и, главное, позволяет справиться даже с большими и множественными узлами. Помимо этого, лазерное удаление узлового зоба минимизирует шанс рецидивов, снижает риск появления гипотериоза, а стоимость его не слишком высока по сравнению с классической хирургией. Длительность и количество сеансов зависит от индивидуальной истории болезни пациента и может длиться всего лишь несколько минут.

Медицинский центр "СмартКлиник" в Тюмени оказывает полный спектр услуг по борьбе с проблемами щитовидной железы: от точного диагностирования и выработки индивидуальной траектории лечения до высококлассного лазерного удаления узлового зоба. Операции по удалению узлов проводит хирург-эндокринилог, доктор наук, профессор Виктор Геннадиевич Петров. Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону +7(3452)56-01-03. Подробнее об этой и других процедурах: https://smartclinic72.ru.