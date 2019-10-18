Инъекционные технологии - молодость, доступная каждому

Во все времена женщины стремились как можно ярче подчеркнуть и сохранить свою красоту, продлить молодость. Сегодня к услугам прекрасной половины человечества имеется множество методик. Пожалуй, самый эффективный и быстро набирающий популярность косметологический прием – инъекции.

Инъекция – ввод медицинскими иглами абсорбирующего биологического вещества, которые распространяется на определенном участке, оказывая нужное воздействие. Главный косметологический плюс инъекций – отсутствие необходимости хирургического вмешательства и длительный эффект по сравнению с иными безоперационными вариантами.

Инъекционная косметология доступна по цене, минимально инвазивна, не требует длительного восстановительного периода, дает быстрый видимый эффект, проста в дозировании препарата, подходит для любого возраста (после 18 лет). Она обладает точечным действием, отличается короткой продолжительностью сеанса и крайне редко вызывает побочные эффекты (покраснение, зуд, сыпь), которые быстро походят.

Другой несомненный плюс инъекционной терапии состоит в том, что она не только улучшает общее состояние кожи и повышает её упругость, но и помогает проводить коррекцию морщин, изменять объем губ, восстанавливать контуры лица и даже лечить отдельные заболевания, к примеру, гипергидроз и некоторые виды алопеции.

Но чаще всего инъекционные косметологические методики применяются для создания омолаживающего эффекта. Одной из самых таких технологий сегодня является введение диспорта – инновационного средства, расслабляющего мимические мышцы. Данная методика обладает множеством плюсов.

Введение диспорта является одной из самых безопасных и результативных омолаживающих процедур и действует на широкий спектр лица, убирая морщины на лбу, переносице, вокруг глаз, в уголках губ, в зоне декольте. Помимо места введения, диспорт действует и на соседние мышцы, оказывая положительное влияние на кожу даже с большим количеством мелких морщин.

Эффект от инъекций заметен уже через 1-3 дня, окончательный результат проявляется через 2 недели и держится 3-4 месяца, при этом сеанс длится всего 5-7 минут и практические не вызывает болевых ощущений. А по сравнению со многим известным ботоксом диспорт содержит в 2-4 раза больше действующих единиц при более низкой стоимости.

Дозировка диспорта определяется строго индивидуально, поэтому для инъекций нужно обязательно обратиться к специалисту. В Тюмени в этом вам поможет медицинский центр SmartClinic. Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону +7(3452)56-01-03. Подробнее об этой и других косметологических и иных процедурах можно узнать на официальном сайте медицинского центра: https://smartclinic72.ru.

Имеются противопоказания, перед применением описанных процедур требуется консультация специалиста.