Как работает тюменское приложение "Медицина 72"?

Мобильное приложение "Медицина 72" - это официальное приложение Правительства Тюменской области для записи на прием к врачу в медицинские учреждения города Тюмени и юга Тюменской области. В чем его удобство?

Через мобильное приложение "Медицина 72" владельцы смартфонов могут записаться к доктору и получить сразу несколько эксклюзивных услуг. Есть возможность сохранить сразу несколько номеров полиса ОМС (свой, ребенка, супруга, родителей) и при необходимости записать к любым врачам всю семью.

Как работает приложение "Медицина 72"? Для начала нужно установить его на свой телефон. Авторизация проходит через портал госуслуг. При первом запуске программа предложит осуществить вход через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), затем она автоматически определит, к какому лечебному заведению относится пользователь. При дальнейшем использовании ваши данные будут сохранены в приложении - повторный ввод не потребуется.

Если вы хотите добавить человека, то при создании новой записи, вам необходимо нажать на строку "Пациент". После этого отобразится информация по уже внесенным данным и в правом нижнем углу появится значок "+", нажав на который, вам необходимо будет только внести номер полиса и дату рождения. Система сама найдет и отобразит данные по пациенту и по прикреплению к медицинской организации. Повторно данные на этого пациента заполнять не нужно, так как они сохранятся в вашей учетной записи.

Для записи к врачу необходимо выбрать специалиста, дату и время приема. После подтверждения записи в разделе "Мои записи" появится соответствующая информация. При желании можно добавить ее в календарь, и за сутки до похода к врачу телефон напомнит вам о предстоящем визите. Также для пользователей открыты опции "Электронная очередь", "Дневник здоровья" в разделе "Послы жизни" и "Телемедицина" (при выборе специалиста).

В "Дневник здоровья" вы можете занести данные измеряемого давления и пульса, уровня глюкозы и холестерина, а также составить личный график приема медикаментов. Приложение в назначенное время оповещает о необходимости принятия указанного лекарства с пометкой "срочно". Удобно, если вы периодически забываете выпить ту или иную таблетку.

Итак, "Медицина 72" это:

* самостоятельная запись на приём в несколько кликов;

* возможность записи родных и близких;

* личный кабинет для хранения постоянно используемых данных;

* информация о медицинских учреждениях и контактные данные;

* напоминание о предстоящем приёме с возможностью внесения в календарь смартфона.

Скачать и установить приложение на своё мобильное устройство можно с помощью QR-кода. Подробнее на сайте Мединфо72.