В Тюмени на неделе пасмурно и немного дождливо

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в областной столице будет прохладной и пасмурной.
В понедельник и среду возможны небольшие дожди, днем воздух прогреется лишь до +6+7 °С.
Вторник, четверг и пятница будет пасмурно, но без осадков, к конку недели потеплеет до +11 °С.
Самым теплым на неделе днем может стать суббота: днем до +12 °С, облачно, с прояснениями и без дождя. В воскресенье вновь пасмурно и только до +9 °С днем.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru