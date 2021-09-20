В Тюмени на неделе пасмурно и немного дождливо

09:15 20 сентября 2021
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По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в областной столице  будет прохладной и пасмурной.

В понедельник и среду возможны небольшие дожди, днем воздух прогреется лишь до +6+7 °С. 

 Вторник, четверг и пятница будет пасмурно, но без осадков, к конку недели потеплеет до +11 °С. 

Самым теплым на неделе днем может стать суббота: днем до +12 °С, облачно, с прояснениями и без дождя. В воскресенье вновь пасмурно и только до +9 °С днем. 

Теги: прогноз погоды
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