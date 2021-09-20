В Тюмени на неделе пасмурно и немного дождливо

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в областной столице будет прохладной и пасмурной.

В понедельник и среду возможны небольшие дожди, днем воздух прогреется лишь до +6+7 °С.

Вторник, четверг и пятница будет пасмурно, но без осадков, к конку недели потеплеет до +11 °С.

Самым теплым на неделе днем может стать суббота: днем до +12 °С, облачно, с прояснениями и без дождя. В воскресенье вновь пасмурно и только до +9 °С днем.