Недалеко от Цветного бульвара запретят остановку транспорта

В Тюмени стоянка и остановка транспорта будет запрещена на улице Грибоедова на участке от улицы Герцена до улицы Ялуторовской, а также на улице Ялуторовской от улицы Грибоедова до улицы Первомайской. Соответствующие знаки появятся здесь и начнут действовать с 25 апреля.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени отмечают, что ограничения вводятся для упорядочения парковки автомобилей и повышения пропускной способности улиц, и просят водителей обращать внимание на дорожные знаки.