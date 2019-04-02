Недалеко от Цветного бульвара запретят остановку транспорта

В Тюмени стоянка и остановка транспорта будет запрещена на улице Грибоедова на участке от улицы Герцена до улицы Ялуторовской, а также на улице Ялуторовской от улицы Грибоедова до улицы Первомайской. Соответствующие знаки появятся здесь и начнут действовать с 25 апреля.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени отмечают, что ограничения вводятся для упорядочения парковки автомобилей и повышения пропускной способности улиц, и просят водителей обращать внимание на дорожные знаки.
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