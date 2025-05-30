Пробежать "Зеленый марафон" в Тюмени помогут пейсмейкеры

08:46 30 мая 2025
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31 мая в Тюмени пройдет благотворительный забег "Зелёный марафон", и впервые к нему присоединится команда "Первой Школы Пейсмейкеров". Пейсмейкеры — это не просто бегуны, задающие темп, а настоящие мотиваторы и помощники, которые делают дистанцию более комфортной и уверенной.

На 10-километровой дистанции участников будут сопровождать опытные пейсмейкеры, готовые помочь удерживать стабильный темп и уложиться в заданный лимит времени:

• 49 минут (темп 4:54);

• 59 минут (темп 5:54);

• 69 минут (темп 6:54).

Это отличная возможность пробежать с поддержкой и уверенностью, финишировав с улыбкой и желаемым результатом!

Не пропустите встречу на старте "Зелёного марафона" 31 мая!

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