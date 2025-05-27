МФК "Тюмень" везет домой две "баранки"

Увы, мини-футбольный клуб "Тюмень" проиграл и второй полуфинальный матч в серии до трех побед "Ухте" - на этот раз со счетом 3:6.

Теперь надежды на домашние стены, МФК "Тюмень" примет гостей 31 мая в 11 часов в спорткомплексе "Центральный". Кстати, дома в этом сезоне наши футболисты "Ухту" регулярно обыгрывали, так что приходите поболеть за своих.

А во втором полуфинале наши соседи из "Газпром-Югра" снова обыграли КПРФ. И вновь основное время завершилось вничью, а югорчане победили в серии пенальти.

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