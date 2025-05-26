ФК "Тюмень" вылетел из ФНЛ. Но обещает вернуться

Футбольный клуб "Тюмень" в очередной раз вылетел из первой лиги (теперь она называется ФНЛ-1*) во вторую (ФНЛ-2).

Вылет стал обидным: наша команда заняла последнее место, но набрала довольно солидные 27 очков, всего на восемь баллов отстав от спасительных позиций в турнирной таблице. Микроскопические шансы остаться есть, вдруг кто-то из находящихся в таблице выше не пройдет лицензирование РФС - так уже было с "Тюменью" семь лет назад - но впечатления от ужасного сезона это не исправит.

Тем грустнее вспоминать прошлый сезон, когда "Тюмень" в ФНЛ громила всех подряд и долго лидировала, что привело к мечтам тюменцев о премьер-лиге. Пришлось даже губернатору Тюменской области Александру Моору в ходе прямой линии не менее прямо сказать, что денег на премьер-лигу в областном бюджете нет, и для финансирования клуба в случае успеха нужно будет искать спонсоров.

Спонсоры не понадобились — ФК "Тюмень" постепенно начал сбавлять обороты, хотя на волне первых успехов дотянул до солидной девятой строчки таблицы. Это позволило болельщикам с оптимизмом смотреть в новый сезон, но "Тюмень" в нем засбоила с самого начала и в итоге вылетела.

Главный тренер Игорь Меньщиков уже посыпал голову пеплом и уволился, некоторые футболисты сидят на чемоданах, и команду по сути нужно собирать заново. У президента ФК "Тюмень" Александра Попова много работы, но область не оставляет клуб — да, на премьер-лигу денег не было, но на ФНЛ-1 и ФНЛ-2 их всегда хватало.

Кроме 2003 года — в этом году тогдашний губернатор Сергей Собянин расформировал клуб, не считая возможным финансировать профессиональных спортсменов за счет социально ориентированного бюджета. В профессиональный футбол "Тюмень" вернулась лишь в 2006 году, с тех пор дважды поднявшись в первую лигу и дважды (теперь трижды) вылетев из нее.

Так что болеем за наших! Новый сезон не за горами!

*ФНЛ - Футбольная национальная лига