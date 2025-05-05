Тюменские гиревики собираются установить рекорд в День Победы

В День Победы, 9 мая, на набережной около моста Влюбленных тюменцы поставят общероссийский рекорд по одновременному массовому поднятию гирь.

Регистрация участников пройдет с 14:00 до 15:15. Старт установления рекорда — в 16:00.

Стать частью знаменательного события смогут все желающие вне зависимости от пола и возраста (мужчины, женщины и дети от 8 лет). Участникам необходимо поднять гирю весом от 6 кг и больше одновременно со всеми участниками не менее 10 раз подряд. Бонусом для каждого атлета станут именные дипломы.

Отметим, для участия необходимо заполнить анкету по ссылке. Заявки принимаются до 8 мая включительно.

Организаторами рекорда выступают федерация гиревого спорта Тюменской области, фонд "Золотые ворота Сибири" и департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.