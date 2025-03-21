Тюменцы продолжают блистать на чемпионате и первенстве УрФО по плаванию

Очередной день чемпионата и первенства Уральского федерального округа по плаванию принёс сборной Тюменской области ещё 13 призовых мест. Соревнования проводятся с 18 по 21 марта в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта Екатеринбурга.

В рамках первенства тюменцы завоевали 2 серебра, отличились Игорь Паськов (200 метров на спине) и Валерия Григорьева (1500 метров вольным стилем), и 6 бронзовых медалей. Третьи места заняли Валерия Григорьева (200 метров вольным стилем), Мария Сушкова (200 метров вольным стилем и 50-метровка баттерфляем), Лев Мальцев (200 метров брассом), Матвей Лаврищев (200 метров на спине) и Василина Насонова (100 метров брассом).

В рамках чемпионата лучшими стали Егор Юрченко (50-метровка баттерфляем) и Данил Жуков (200 метров брассом). Константин Солдатов стал бронзовым призёром в 100-метровке вольным стилем. Кроме того, на счету тюменцев - два вторых места в эстафете 4х100 вольным стилем. Среди мужчин отличились Константин Солдатов, Матвей Дудник, Богдан Якимович и Егор Юрченко, среди женщин - Валерия Григорьева, Мария Сушкова, Елизавета Чербижева и Ангелина Шелест.

Отметим, что Константин Солдатов и Богдан Якимович являются спортсменами-инструкторами Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд.

Напомним, в первый день состязаний тюменцы завоевали восемь медалей (3 золота, 3 серебра и 2 бронзы), во второй - ещё десять (1 золотая, 6 серебряных и 3 бронзовых). Таким образом, перед заключительным соревновательным днём, который стартует сегодня, в активе тюменской сборной - 31 медаль.