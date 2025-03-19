Восемь медалей принес Тюменской области первый день окружных соревнований по плаванию

Фото: спортивная школа №19 города Екатеринбурга

Первый день чемпионата и первенства Уральского федерального округа по плаванию в Екатеринбурге принёс сборной Тюменской области 8 медалей.

Соревнования проводятся с 18 по 21 марта в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта. Тюменцы завоевали в рамках первенства и чемпионата по четыре медали.

Золотыми медалистами соревнований стали Егор Юрченко (чемпионат, 100 метров баттерфляем), Владислав Павлов (чемпионат, 50 метров брассом) и Матвей Лаврищев (первенство, 1500 метров вольным стилем.

Вторые места заняли Матвей Дудник (чемпионат, 200 метров вольным стилем), Игорь Паськов (первенство, 100 метров на спине) и Василина Насонова (первенство, 50 метров брассом). На дистанции 50 метров брассом Данил Жуков стал бронзовым призёром чемпионата, а Егор Жуков - бронзовым призёром первенства.