Восемь медалей принес Тюменской области первый день окружных соревнований по плаванию

Первый день чемпионата и первенства Уральского федерального округа по плаванию в Екатеринбурге принёс сборной Тюменской области 8 медалей.
Соревнования проводятся с 18 по 21 марта в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта. Тюменцы завоевали в рамках первенства и чемпионата по четыре медали.
Золотыми медалистами соревнований стали Егор Юрченко (чемпионат, 100 метров баттерфляем), Владислав Павлов (чемпионат, 50 метров брассом) и Матвей Лаврищев (первенство, 1500 метров вольным стилем.
Вторые места заняли Матвей Дудник (чемпионат, 200 метров вольным стилем), Игорь Паськов (первенство, 100 метров на спине) и Василина Насонова (первенство, 50 метров брассом). На дистанции 50 метров брассом Данил Жуков стал бронзовым призёром чемпионата, а Егор Жуков - бронзовым призёром первенства.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru