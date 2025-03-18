Тюменская область вошла в топ-3 регионов по числу участников Югорского лыжного марафона

Почти 3 тысячи спортсменов из 42 регионов России, включая олимпийских чемпионов, подали заявки на участие в XII Югорском лыжном марафоне. Среди них больше 300 семей. Соревнования состоятся 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске при поддержке ВТБ.

На трассы Югорского лыжного марафона выйдут профессионалы и любители, паралимпийцы, люди с ограниченными возможностями здоровья. Самому возрастному участнику на момент старта исполнится 81 год, а самому юному – только 9 месяцев, он вдвое младше такого же "рекордсмена" прошлого года. Малыш проедет дистанцию вместе с родителями.

Большинство участников - лыжники из Югры, Свердловской, Тюменской, Томской областей, Пермского края, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Из этих же регионов на марафон приедут лыжники целыми семьями и даже командами.

"Лыжный спорт, природа, белоснежные трассы и гостеприимство Югры объединяют тысячи людей со всей России. В этом году мы также ждём на марафоне участников из Польши и Казахстана. Видим, как растут и укрепляются семьи приезжающих к нам лыжников. Как родители, наряду с чемпионами, учат целеустремленности своих юных спортсменов, воспитывают волю к победе, прививают любовь к здоровому образу жизни и дарят чувство единения со всем спортивным сообществом нашей страны. Особая атмосфера Югорского лыжного марафона заряжает наших гостей незабываемыми эмоциями до следующего зимнего сезона", – отмечает заместитель губернатора ХМАО – Югры Елена Майер.

По данным регистрации, наибольшее число участников – в возрасте 35 – 45 лет, на втором месте группа 45 – 55 лет, третье по числу регистраций мест занимает поколение 15 – 25 лет. Большинство молодых людей выбрали трассу 5 км, тогда как более опытные лыжники предпочли дистанцию 50 км.

"Югорский лыжный марафон – это праздник спорта, силы духа и семейных ценностей. Здесь разные поколения участников вместе идут к победе. А сохранить историю и традиции позволяют ретро- и этно-гонки. Около 3 тыс. лыжников уже определились с дистанциями. В этом году, не нарушая традиций, азарт и зрелищность соревнованиям добавят именитые спортсмены, олимпийские чемпионы", – комментирует управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, при поддержке ВТБ. Регистрация участников открыта на сайте марафона.