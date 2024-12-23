Тюменский "Рубин" сыграл матч на открытом воздухе и уехал с самоваром

Очередной матч регулярного чемпионата OLIMPBET ВХЛ "Рубин" провел против АКМ на открытом воздухе - "Русская Классика" 2024 состоялась в Туле 21 декабря. Для тюменцев это была уже третья Классика, тренерский штаб "Рубина" выставил состав с Егором Назаровым в воротах. Интересно, что АКМ заявили дебютанта – голкипера Илью Канарского, который еще не играл в матчах "Русской Классики" и ВХЛ в целом.

Пресс-служба ХК "Рубин" отмечает, что первый период начался с удаления Владислава Наумова, но хозяева не смогли воспользоваться численным преимуществом. Затем у тюменцев тоже был шанс открыть счет в большинстве, но безрезультатно. Стартовая двадцатиминутка запомнилась лишь удалениями. После перерыва игра двух сильных команд продолжилась, и счет был открыт. На 36-й минуте Владислав Джиошвили забил дебютанту. Хозяева пытались пробить Назарова до конца второго и всего третьего периода, но он, играя уже в третьей "Классике", знал, как действовать на свежем воздухе. Хозяева перебросали тюменцев и выпустили экстра-полевого игрока, но сравнять счет и выйти вперед так и не смогли.

Победа "Рубина" с минимальным счетом принесла команде статус победителя десятой "Русской Классики" и обладателя Самовара!

Фото - пресс-служба ХК "Рубин"