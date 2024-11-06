Соревнования по аэробике в Тюмени провели в стиле Гарри Поттера

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Тюменский меридиан" второй год проходят в стиле популярной саги о Гарри Поттере. Идея стилизации принадлежит Данилу Чаюну - президенту федерации спортивной аэробики Тюменской области.

Ведущей соревнований была профессор Минерва Макгонагалл, в традиционном наряде и, конечно, с волшебной палочкой. Также ребята смогли поучаствовать в интерактивных играх с Волан-де-Мортом и познакомиться с Добби.

Участие в "волшебном" турнире приняли около 900 юных спортсменов со всей страны, в их числе 70 тюменцев.

Всего спортсмены выступали в 7 номинациях: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы-5, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.

По итогам соревнований в разных дисциплинах лидерами стали Алтайский край, Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.

"Соревнования прошли на высоком уровне. Тюменские спортсмены, как и каждый год, показали достойный уровень подготовки. В целом мне хотелось, чтобы все спортсмены и болельщики смогли не только посоревноваться, но и вдохновиться атмосферой мира магии поттерианы. Мне кажется, что мы справились с этой задачей", - прокомментировал Данил Чаюн.

Первый "Тюменский меридиан" прошел в Тюмени в 2008 году как региональный турнир, с 2014 года соревнования стали всероссийскими.